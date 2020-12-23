شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: من حق جمهورى أن أقدم أعمالا تحترم عقله وتساهم فى بناء القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكبير محمد صبحى أن من حق جمهوره أن يعمل من أجله وأن يقدم له أعمالا تحترم عقله وتساهم فى بناء القيم، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "من حق جمهورى أن أعمل من أجله حتى آخر يوم فى حياتى، ومن حقه أيضًا أن أقدم أعمالا تحترم عقله وتساهم فى بناء القيم وليس هدمها".





وكان الفنان محمد صبحى، عبر عن سعادته بردود الفعل على الاحتفالية التى نظمها بمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية، ونشر صورة من فعاليات الاحتفالية عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها: "50 سنة فن.. كان نفسى أعمل تكريم لكل جمهورى فهو أساس مسيرتى أو كما أطلق عليه عائلتى الكبيرة".

وقال الفنان محمد صبحى إنه لم يسمع عن أى تعليقات مما قيل ضد حفلة التكريم، مشيرًا إلى أنها كتيبة مجهزة ضده وضد غيره وأن الحفلة ستذاع على قناة المحور حصريًا وأنه يفخر بهذا التمثال وأن هذا التمثال كان آخر تمثال للنحات جمال السجينى قبل وفاته واللى عمل تمثال لنجيب محفوظ وغيره من العظماء واللى بكرمه فى نفس الجائزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: "الفكرة أننى أردت أن يعلم أولاد الفنانين أن يعلموا من الذى كرم آباءهم وفى مرة سألنى الأستاذ مفيد فوزى مسيرتى الفنية وكان سؤال صعب فقلت له بروفة ولا يوجد فى العالم أو أى مجال من يستطيع أن يصنع مسيرة بمفرده أنا ليا تلامذة كثيرين أصبحوا نجومًا".

وتابع: "كل الحاضرين فى الحفلة لمسوا الدفء والحب ونفسى إن هذه الظاهرة تنتشر على كل المستويات المهندسين والأطباء وأنا بتكلم عنهم طوال 3 ساعات ونصف وما اتكلمتش عن مسيرتى وكنت فرحان وأنا بقابل أبناء العمال والفنانين"، وأكد أن أول من تم تكريمه فى هذه الاحتفالية هو سعاد نصر والناس ما شافتش حفل التكريم وقالوا: إزاى ماكرمش سعاد نصر".