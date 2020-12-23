شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل History of Swear Words لشرح الألفاظ الخارجة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل نتفليكس التليفزيونية عن التريلر الأول لمسلسلها الجديد من نوعه بعنوانHistory of Swear Words، والذى سيأتى فى ست حلقات، وسيتم مناقشة الشتائم الأكثر استخداماً حول العالم، وسيكون من بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج.

ويروي المسلسل المكون من ست حلقات مناقشة الألفاظ الخارجة والشتائم الشهيرة في مختلف الثقافات وطرق الرد عليها من قبل الآخرين، ويقدم المسلسل الذي كشفت عنه نتفليكس منذ قليل عبر تويتر، طرق استخدام التأثير الثقافي للكلمات السيئة، ومن المقرر طرحه يوم 5 يناير المقبل عبر المنصة التليفزيونية الشهيرة.

وعلى سياق آخر، أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس عن انتهاء تصوير الموسم الرابع من السلسلة الإسبانية الشهيرة Elite، على أن تعرض عبر المنصة الأمريكية في الربع الأول من العام المقبل، حيث نشرت الصفحة عبر تويتر، مجموعة صور من وراء كواليس التصوير تضم مجموعة طلاب جدد لتعلن انتهاء التصوير.

كما طرحت الصفحة الرسمية لشبكة منصات نتفليكس التليفزيونية، عبر موقع تويتر، الملامح الأولى لفيلم الدراما Death to 2020، المقرر عرضه يوم 27 ديسمبر الجارى، عبر المنصة الإلكترونية، وسيسرد الأحداث التي شهدها العام الجاري وبالتحديد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر في التريلر الرسمي للفيلم النجم العالمي صامويل جاكسون، ومن المقرر أن يسرد الفيلم الأحداث التي شهدها العام بشكل ساخر، وسيكون العمل من نفس صناع مسلسل Black Mirror الشهير الذي يعرض عبر نتفليكس.