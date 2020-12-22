شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى فى دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية عن أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من المهرجان الذي يقام حاليا داخل مسرح النهار، برئاسة الدكتور أشرف زكى، وإدارة المخرج سامح بسيونى، وجاءت الجوائز كالتالى:

أفضل ممثل عن عرض "قصة عادية جدا" ذهبت للممثل فؤاد عبدالمنعم، والتميز فى التمثيل ذهبت إلى سمر علام عن عرض للإيجار، وأفضل ديكور لـ رنا مدحت عن عرض "كازينو السهرة السعيدة"، وذهبت جائزة التميز في المكياج لـ لمياء محمود عن عرض "المصنع".

والتميز في التحريك ذهبت لـ أسماء الوهيدي عن عرض "المسرح"، أما عن جوائز السينوغرافيا فقدانها وائل عبدالله عضو مجلس النقابة وعضو لجنة التحكيم حيث كشف عن جائزة الإضاءة التي ذهبت إلى إبراهيم الفرن عن عرض ملحمة السويس، وأفضل أزياء ذهبت إلى روان علاء عن عرض ملحمة السويس؛ والديكور ذهبت لمينا رضا عن عرض ملحمة السويس.

كما قدمت الفنانة سلمى غريب عضو لجنة التحكيم جوائز التحكيم النسائية، حيث كشفت عن أفضل فنانة دور مساعد منافسة مناصفة بين نيفين أغا ونهاد سعيد؛ عن عرض ملحمة السويس؛ بينما جاءت جائزة الممثلة الأولى من الفنان مصطفى درويش التي قدمها وهي مناصفة وذهبت إلى أسماء عمرو عن عرض ملحمة السويس، وشيريهان قطب عن عرض قصة عادية جدا.

كما قدم أحمد تمام جائزة التمثيل للرجال، حيث أعلن أفضل ممثل دور ثان ذهبت إلى بسام عبدالله عن دوره في مسرحية ملحمة السويس، والفنان أحمد صلاح عن دوره في مسرحية قصة عادية جدا؛ بينما أعلن عن جائزة أفضل ممثل أول ذهبت إلى ياسر عزت عن مسرحية للإيجار، ومصطفى عسكر عن دوره فى مسرحية المصنع، وهي الجائزة التى جاءت مناصفة بينهما.

وأعلن الفنان شادي سرور عن جائزة التأليف، حيث أعلن أنها ذهبت إلى يوسف سلامة ومحمد مرسى عن عرض المصنع، ومحمد عبدالوارث عن مسرحية قصة عادية جدا؛ أما عن أفضل مخرج فذهبت إلى محمد زكي عن عرض ملحمة السويس؛ بينما كانت هناك جائزة لجنة التحكيم الخاصة التى ذهبت إلى فريق عمل مسرحية كازينو السهرة السعيدة.

وكشفت إدارة المهرجان عن أفضل عرض مسرحي والتي ذهبت الي العرض المسرحي ملحمة السويس، وهي الجائزة التي أعلن عنها المخرج هشام عطوة عضو لجنة التحكيم.

وشارك فى المهرجان عدد ثمانية عروض مسرحية عرضت يوميا ضمن فعاليات المهرجان الذي كرم في افتتاحه الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، وفي الختام تم تكريم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.