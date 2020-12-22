شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد جوردن جرين يقترب من إخراج النسخة الجديدة من فيلم The Exorcist والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري المخرج ديفيد جوردن جرين، مخرج فيلم Halloween، محادثات لإخراج الفيلم المعاد إنتاجه "The Exorcist"، من إنتاج شركتى Blumhouse و Morgan Creek Productions، وفقا لما نشره موقع "Variety".

ويعتبر الفيلم الجديد استمرارا للتعاون الناجح بين مخرج الأفلام وشركة Blumhouse بعد فيلم Halloween الذى طرح عام 2018، وحقق 255 مليون دولار عن ميزانية 10 ملايين دولار، وفيلم Halloween Kills القادم، الذى من المقرر عرضه في أكتوبر 2021) والفيلم النهائي الجديد للثلاثية "نهاية الهالوين." شارك جرين في كتابة وإنتاج وإخراج أفلام "الهالوين" الثلاثة ، والتي كانت بمثابة الأفلام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من السلسلة التي صنعت أيقونات لوري سترود (جيمي لي كيرتس) ومايكل مايرز.

فيلم "Exorcist" الأصلي بطولة إلين بورستين، ليندا بلير وماكس فون سيدو، ومن إخراج ويليام فريدكين، إستطاع إصدار عام 1973 في تحقيق 193 مليون دولار في شباك التذاكر، وحصل على الهديد من الترشيحات لجائزة الأوسكار،من بينها أفضل فيلم، ترشيحات التمثيل لبورستين وبلير وجيسون ميلر وأفضل مخرج لفريدكين، وفقا لما نشره موقع "Variety".

كما كان قد انضم الممثل الأمريكى أنطوني مايكل هول إلى جيمي لي كورتيس في فيلم "Halloween Kills" ، وهو العمل الذى يعد تكملة لـ فيلم Blumhouse ، من إنتاج شركة Universal.

وسيلعب هول دور تومي دويل، الشخصية التي ظهرت لأول مرة في فيلم " Halloween " الأصلي كواحد من أطفال لوري سترود في الليلة التي حكم فيها مايكل مايرز بالرعب على البلدة الصغيرة.

وعادت شخصية دويل في فيلم " Halloween: The Curse of Michael Myers " في عام 1995، وفي هذا الفيلم، تعاون دويل مع الدكتور لوميس الشهير للمساعدة في وقف مايرز مرة أخرى.