شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن وكوميديا فى التريلر الأول لفيلم Coming 2 America قبل عرضه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والكوميديا Coming 2 America، عن التريلر الرسمي الأول الذي ظهر من خلاله الملامح الأولى للفيلم قبل عرضه على Amazon Prime Video في 5 مارس 2021.

ويلعب ميرفي (60 عاما) مرة أخرى نفس الشخصية التي أداها في النسخة الأولى وهي الأمير الإفريقي المدلل أكيم الذي يشعر بالملل من البحث عن زوجات محتملات، فيقرر السفر إلى نيويورك متخفيا، ليبحث عن زوجة والتي يقع في حبها فعلا فيما بعد.

وكانت النسخة الأولى التي أخرجها جون لانديس حققت جماهيرية واسعة وإيرادات عالية في شباك التذاكر، كما أن الفيلم رشح لجائزتي أوسكار، أما الفيلم الجديد سيعرض عبر شبكة "أمازون برايم" حصريًا، بعد صفقة ضخمة تمت بين شبكة البث الإلكتروني وشركة "بارامونت" المنتجة للفيلم.

ويكمل العمل قصة الأمير وقد اكتشف أن لديه ابنا مفقودا، وسيعود إلى أمريكا للبحث عن الوريث الثاني لعرش بلاده زاموندا، وييلعب جيمس إيرل جونز دور والد أكيم مرة أخرى، بينما ستعيد شاري هيدلي دورها في شخصية ليزا ماكدويل زوجة أكيم الأمريكية.