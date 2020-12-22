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شكرا لقرائتكم خبر عن دنزل واشنطن ضابط شرطة فى فيلم The Little Things.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية لفيلم الأكشن والإثارة The Little Things الملامح الأولى للعمل السينمائى الذى يشهد عودة النجم العالمى دنزل واشنطن، بمشاركة النجم العالمى ذات الأصول المصرية رامى مالك، والنجم جاريد ليتو، والمقرر عرضه في شهر يناير المقبل بدور العرض.
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة Warner Bros. Pictures، عبر موقع تويتر، المقطع الدعائى للفيلم الذي ظهر من خلاله واشنطن وهو يجسد شخصية ضابط شرطي يبحث عن أدلة في جريمة ما، وسرعان ما يظهر مالك لمشاركته في بعض المشاهد التي تجمعهما.
وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".
ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.
وعلى جانب آخر، كشف النجم المصرى العالمى رامى مالك، تفاصيل عن حياته المهنية، وذلك خلال حواره مع مجلة British GQ، منذ عدة أسابيع، حيث أكد أنه كان عازمًا على تحقيق رغبة والديه فى أن يصبح محامياً، موضحا أنه لم يكن لديه أي اهتمام بالتمثيل، إلى أن أقنعه مدربه أن أسلوبه فى المناقشة دراميًا للغاية وجعله يؤدى دور فى مسرحية، وقال "شعرت أن لدى فكرة عن كيفية توجيه كل الطاقة الإبداعية التى كانت بداخلى للتمثيل".
وأشار مالك إلى أنه ذهب وقتها إلى هوليوود برفقة زميل له كان قد دخل مجال التمثيل من قبل وقال: "كانت تلك أول مرة أذهب فيها هوليوود.. لم يكن لدى أى فكرة عن وجود كل هذا الكيان الكبير".
رامى مالك يشارك فى الجزء الجديد من جيمس بوند No Time To Die، حيث يلعب الفائز بجائزة الأوسكار دور الشرير فى الفيلم الذى تأخر كثيرًا فى موعد طرحه، فى حين تعرض رامى مالك لشائعات لا نهاية بخوص الفيلم، وردًا على كل التكهنات، قال الممثل لـ GQ: "دع الشائعات تنتشر، لأنه بغض النظر عما تتوقعه من هذا الفيلم، ستصدم عندما تشاهد العمل و لن أضيف أى وقود لهذا الحريق".
وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية أن فيلم الأكشن والإثارة الجديد No Time to Die بطولة النجم العالمى دانيال كريج، يحصد حوالى 600 مليون دولار حصيلة العرض على منصات البث العالمية، مثل نتفليكس وApple، والمقرر طرحه فى أبريل عام 2021 فى صالات العرض السينمائى.
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