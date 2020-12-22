شكرا لقرائتكم خبر عن دنزل واشنطن ضابط شرطة فى فيلم The Little Things.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية لفيلم الأكشن والإثارة The Little Things الملامح الأولى للعمل السينمائى الذى يشهد عودة النجم العالمى دنزل واشنطن، بمشاركة النجم العالمى ذات الأصول المصرية رامى مالك، والنجم جاريد ليتو، والمقرر عرضه في شهر يناير المقبل بدور العرض.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة Warner Bros. Pictures، عبر موقع تويتر، المقطع الدعائى للفيلم الذي ظهر من خلاله واشنطن وهو يجسد شخصية ضابط شرطي يبحث عن أدلة في جريمة ما، وسرعان ما يظهر مالك لمشاركته في بعض المشاهد التي تجمعهما.

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".