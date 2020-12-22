شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يكشف عن البوستر الدعائى الأول لفيلمه الجديد "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد الفيشاوى، عن أول بوستر لفيلم 30 مارس، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورة البوستر الدعائى الأول للفيلم، اتبعها بتعليق: "أول بوستر لفيلم 30 مارس، قريباً بدور العرض السينمائى".



بوستر فيلم 30 مارس

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.

وكان الفنان أحمد الفيشاوى، أعلن عن الانتهاء من تسجيل أغنية خاصة بالفيلم من غناء مروان موسى، وعفروتو بعدما نشر على حسابه بموقع انستجرام صورة تجمعه بمطربى الأغنية وعلق "استنوا أغنية 30 مارس موران موسى وعفروتو".

من ناحية أخرى، تعاقد النجم أحمد الفيشاوى على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسى فى الفيلم وهو دور "مالك"، لينضم لأسرة العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، الذى تعاقد منذ عدة أسابيع، الفيلم من تأليف معتز فتيحة، إخراج محمد بكير، على أن يتم الإعلان عن انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، ليتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.

ويقدم النجم أحمد الفيشاوى من خلال هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة يعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله، كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل.