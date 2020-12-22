شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المهن التمثيلية للمسرح يٌكرم إلهام شاهين ويعرض فيلم تسجيلى عن مسيرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح التجربة الأولي في دورته الخامسة برئاسة الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين رئيس أكاديمية الفنون، النجمة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، وذلك فى ختام المهرجان الذى يقام حاليا علي خشبة مسرح النهار.

وعرض المهرجان فيلم تسجيلى، للنجمة إلهام شاهين، أوضحت من خلاله بدايتها الفنية، والأفلام التى سببت لها نقلة نوعية ومنها للبطولة المطلقة، وعن تعاونها مع كبار المخرجين والنجوم، كما عرض الفيلم مقاطع لها من أدوارها بأفلام "العار، والهلفوت، هيرمونيكا، سوق المتعة" وغيرها، واستعرض حفل الختام فيلما تسجيلا عن مشوار الفنانة الهام شاهين، وقام بإخراجه روماني خيرى.

يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج المسرحي سامح بسيوني ونائب مدير المهرجان منه بدر تيسير كما تتكون لجنة التحكيم من عضوية المخرج أحمد خالد أمين، وإبراهيم فخر وسلمي غريب ومهندس الديكور وائل عبد الله، وأحمد تمام، والفنان أحمد صيام، وأحمد منيب.