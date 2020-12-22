شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يٌكرم النجم هانى رمزى على مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

واستقبل هانى رمزى فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا موسعا، منها مناقشته حول أعماله الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا، وتحدث عن فيلمه الجديد الذى لم يحسم اسما له حتى الآن وعن غيابه عن الدراما وتقديمه عددا من برامج المقالب الناجحة مؤخرا .

وأجرى النجم هانى رمزى جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، واستقبله الزملاء بالأقسام المختلفة والتقطوا معه الصور التذكارية.



الكاتب الصحقى خالد صلاح رئيس التحرير يرحب بالفنان هانى رمزى



خالد صلاح يكرم هانى رمزى

هانى رمزى مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



هانى رمزى مع الزميل عادل عبدالله



هانى رمزى مع الزميل على الكشوطى



هانى رمزى مع الزميل مصطفى القصبى



هانى رمزى مع الزميلة حور محمد



هانى رمزى مع قسم الفن