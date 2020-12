شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 مش سايباها فى حالها.. "بينك" تصاب بكسر فى الكاحل بعد شفائها من"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بينك تعيش فترة صعبة الان، وهو ما كشفته خلال الساعات الماضية لمحبيها وعشاقها، حيث نشرت بينك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 8 ملايين شخص صورة التقطتها من داخل المستشفى وذلك بعد أن تعرضت النجمة الشهيرة لكسر فى الكاحل.



بينك

ظهرت بينك فى الصورة وهى ترتدى القناع الطبى لكى تتجنب الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 بينما كانت ترفع الابهام، وهى الصورة التى تم تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى كون "بينك" التى أصيبت خلال 2020 هى وابنها بفيروس كورونا تعرضت من جديد لوعكة فى نهاية العام .

يذكرأن بينك تعاونت مؤخرا مع النجم العالمى كيث أوربان وأطلقها أغنيتهما " One Too Many " والتى حققت نجاحا ملاحوظ فورإطلاقها، كما حصد الكليب الخاص بالأغنية سلسلة طويلة من الاشادات من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء من شتى أنحاء العالم .