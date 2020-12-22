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صور نادرة لصلاح ذو الفقار مع شادية فى ذكرى رحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء، الذكرى 27 لوفاة الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، الذى رحل عن دنيانا يوم 22 ديسمبر عام 1993، بعد مسيرة عطاء فنية ناجحة ترك خلالها بصمات واضحة فى تاريخ السينما المصرية، وما زالت أدواره فى أذهان المشاهدين، خاصة فى أفلام مراتى مدير عام، الناصر صلاح الدين، وعفريت مراتى وأيضا دور شلش فى مسلسل "عائلة شلش".

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وفى ذكرى رحيله، كشف عشاق النجمة الراحلة شادية، عبر حسابهم على انستجرام، مجموعة صور نادرة لم تنشر من قبل للنجمين، خلال فترة زواجهما التى استمرت نحو 8 أعوام من عام 1964 وحتى الانفصال عام 1973.

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وجمعت الأعمال الفنية الفنان الراحل صلاح ذو الفقار مع النجمة شادية، فى عدد من الأعمال، منها أفلام "عيون سهرانة 1956، أغلى من حياتى 1965، مراتى مدير عام 1966، كرامة زوجتى 1967، عفريت مراتى 1968، لمسة حنان 1971"، كما أنتج لها فيلم "شيء من الخوف" ولم يقم هو بدور البطولة، بل كان الفنان الراحل محمود مرسى هو بطل العمل، فى دور "عتريس"، كما اشتركا أيضا فى المسلسلين الإذاعيين "جفت الدموع 1966 - صابرين 1972".

 

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وتعد قصة حب النجمين شادية وصلاح ذو الفقار واحدة من أشهر قصص الحب فى الوسط الفنى، حيث تزوج صلاح ذو الفقار من الفنانة شادية عام 1964، واشتركا معًا فى عدة أفلام سينمائية، وقدما العديد من الأفلام التى تعتبر من أنجح ما قدماه خلال مشوارهما الفنى، حيث التقيا صلاح ذو الفقار وشادية لأول مرة فيلم فى "عيون سهرانة" عام 1957.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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