شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة لصلاح ذو الفقار مع شادية فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء، الذكرى 27 لوفاة الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، الذى رحل عن دنيانا يوم 22 ديسمبر عام 1993، بعد مسيرة عطاء فنية ناجحة ترك خلالها بصمات واضحة فى تاريخ السينما المصرية، وما زالت أدواره فى أذهان المشاهدين، خاصة فى أفلام مراتى مدير عام، الناصر صلاح الدين، وعفريت مراتى وأيضا دور شلش فى مسلسل "عائلة شلش".





وفى ذكرى رحيله، كشف عشاق النجمة الراحلة شادية، عبر حسابهم على انستجرام، مجموعة صور نادرة لم تنشر من قبل للنجمين، خلال فترة زواجهما التى استمرت نحو 8 أعوام من عام 1964 وحتى الانفصال عام 1973.





وجمعت الأعمال الفنية الفنان الراحل صلاح ذو الفقار مع النجمة شادية، فى عدد من الأعمال، منها أفلام "عيون سهرانة 1956، أغلى من حياتى 1965، مراتى مدير عام 1966، كرامة زوجتى 1967، عفريت مراتى 1968، لمسة حنان 1971"، كما أنتج لها فيلم "شيء من الخوف" ولم يقم هو بدور البطولة، بل كان الفنان الراحل محمود مرسى هو بطل العمل، فى دور "عتريس"، كما اشتركا أيضا فى المسلسلين الإذاعيين "جفت الدموع 1966 - صابرين 1972".





وتعد قصة حب النجمين شادية وصلاح ذو الفقار واحدة من أشهر قصص الحب فى الوسط الفنى، حيث تزوج صلاح ذو الفقار من الفنانة شادية عام 1964، واشتركا معًا فى عدة أفلام سينمائية، وقدما العديد من الأفلام التى تعتبر من أنجح ما قدماه خلال مشوارهما الفنى، حيث التقيا صلاح ذو الفقار وشادية لأول مرة فيلم فى "عيون سهرانة" عام 1957.







