شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل The Mandalorian.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن موعد طرح الموسم الثالث من مسلسل الخيال The Mandalorian، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الثاني الذى طرح منذ أشهر قليلة، ورفع تقييمات العمل الدرامى بنسبة كبيرة، وصلت لـ 93% على موقع Rotten Tomatoes،

ووفقاً لصحيفة polygon، فإن العمل الدرامى الشهير سيعود للعرض في موسمه الثالث عام 2021، وسيضم الموسم الجديد الكثير من الخيوط الجديدة للحبكة التي فرضها المخرج بيدرو بسكال في الموسم السابق، وبالفعل بدأ القائمون على العمل التحضيرات الأولية للمسلسل.

وكان قد انضم الممثل تيموثى أوليفانت إلى الموسم الثانى لـThe Mandalorian، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، ولم يكن أوليفانت الأول أو الأخير فى إضافات الموسم الثانى من العمل، حيث انضم كل من Rosario Dawson و Kate Cahov و Michael Peine، إلى الموسم الجديد.

كما كان انضم الممثل تيمويرا موريسون إلى الموسم الثانى من The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وتشير التقارير إلى أن دور موريسون صغير، وأبقى العاملون على العمل خبر انضمام موريسون سرا، ولم يعلن عن الدور الذى سيلعبه.

وتظهر الممثلة العالمية جيمى لى كيرتس، فى الموسم الثانى من مسلسل حرب النجوم، The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح واحدة كل أسبوع.