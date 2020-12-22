شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني يخدع أبنائه لتهذيب سلوكهم .. اعرف بيعمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما اشتهر النجم العالمي جورج كلوني بكونه مخادعًا في مجموعة من أفلامه ، والتي يبدو أنها انتقلت إلى أسلوب في تربية أبنائه، حيث أجرى الممثل البالغ من العمر 59 عامًا مقابلة افتراضية لبرنامج The Late Show مع ستيفن كولبير للترويج عن فيلمه الجديد على Netflix " The Midnight Sky"، وفي سياق أخر كشف كيف يخدع أبنائه من خلال مزحة بسيطة في محاولة لجعلهم يتصرفون أفضل خلال عيد الميلاد.

وقال كلوني مازحًا "أحاول منع أطفالي من الاندماج تمامًا كبريطانيين ، فـ التوأم ألكسندر وإيلا البالغان من العمر ثلاث سنوات ، أرادوا ترك الحليب وفطيرة اللحم لـ سانتا ، بدلاً من الحليب والبسكويت"، وأضاف " وفي وقت الاحتفالات ابتكرت طريقة لجعل أبنائي يتصرفون أفضل خلال موسم الأعياد..فعندما يكونون نائمين في الصباح وهما ينامان في نفس الغرفة ويستيقظا ويبدأن في إصدار ضوضاء اقترب من الغرفة، وأقف خارج الباب وأقول "أوه ، مرحبا سانتا!" ثم يسمع الأطفال صوت بابا نويل وهو مرحبا فرد أنا .ماذا تفعل هنا سانتا؟ "وأغير صوتي وأقول أوه ، أنا فقط أتأكد من أن الأطفال صالحون..فيرد أبنائي نجن صالحون، ثم يخرجون من الغرفة وهما يتصرفان بشكل جيد بشكل لا يصدق ".

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (Felicity Jones) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton، العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.