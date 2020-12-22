شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية بالسلام الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية التجربة الأولى من الدورة الخامسة للمهرجان، والتي تكرم من خلالها النجمة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها الفنية.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وسط حضور عدد كبير من الفنانين بحضور أشرف زكى نقيب الممثلين، والنجمة إلهام شاهين، وإيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ومصطفى درويش وآخرين، إضافة إلى حضور عدد من أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان .

ومن المفترض أن يتم إعلان الجوائز الخاصة بالمهرجان سواء أفضل ممثل أو ممثلة أو إضاءة أو ديكور وغيرها من الجوائز، فيما تم تكريم الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة في حفل الافتتاح الذي أقيم منذ ايام داخل مسرح النهار في شارع قصر العيني.