شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى عن دعوته للبقاء فى المنزل بمارس الماضى: كنت اقصد 15 يوم بتوقيت كوكب فيلم interstellar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة ساخرة، علق النجم الكوميدى محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر، على دعوته للبقاء فى المنزل لمدة 15 يوما فى مارس الماضى وفقا للاجراءات الاحترازية لوقف العدوى بفيروس كورونا.

هنيدى، أعاد نشر "فيديو" له خلال الموجة الأولى في مارس الماضى، ينصح فيها المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل لمدة 15 يوما، لعدم نقل عدوى فيروس كورونا، وكتب قائلاً :"كنت اقصد 15 يوم بتوقيت كوكب فيلم interstellar".

وكان هنيدى نصح جمهوره بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل للوقاية من كورونا لمدة 15 يوما، قائلاً:" وقال هنيدي "مساء الخير، قدامك حل من الاتنين تختار واحد، الأول هو أنك تقعد في البيت لمدة ١٥ يوما، واكيد هتتأثر ماديًا بس فترة مؤقتا إن شاء الله وهتعدي، والحل التاني هو أنك تنزل وتخسر روحك وتخسر اى حد من حبايبك والعياذ بالله".

ومن جانب آخر ، أكد النجم محمد هنيدى لـ"الخليج 365" أنه يستعد لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر وإخراج إسلام خيرى وإنتاج وليد صبرى، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة، موضحاً أنه جارى جلسات عمل تتم فى الوقت الحالى، لاختيار فريق العمل الذى يشارك في بطولة الفيلم على أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل.