شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الموسم الرابع من مسلسل Elite بمشاركة طلاب جدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس عن انتهاء تصوير الموسم الرابع من السلسلة الإسبانية الشهيرة Elite، على أن تعرض عبر المنصة الأمريكية في الربع الأول من العام المقبل، حيث نشرت الصفحة عبر تويتر، مجموعة صور من وراء كواليس التصوير تضم مجموعة طلاب جدد لتعلن انتهاء التصوير.

اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد إغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Eliteاحتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.







