شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة وإلتزام بارتداء الكمامات فى عروض القومى للمسرح..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كل عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثالثة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، إجراءات احترازية مشددة، والتزاما بارتداء الكمامات من كل الحضور، مع اتباع عمليات التعقيم والتطهير، والالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الجمهور فى العروض المسرحية وجميع الفعاليات .



لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح والكاتب وليد يوسف والدكتور صبحي السيد

عرض بالأمس ثلاث مسرحيات "هيلفجوت"، و"أوسكار والسيدة الوردية" ، و" أفراح القبة " وحضر رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل العرض المسرحي " أوسكار والسيدة الوردية وأكد لليوم السابع علي سعادته بالالتزام من الجمهور في التباعد وفي ارتداء الكمامات لأن المهرجان يضع صحة الناس أولوية أولي في كل أيامه .



الالتزام بارتداء الكمامات

مسرحية "هيلفجوت"، لفريق مسرح كلية طب بشرى القصر العينى جامعة القاهرة عرضت على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العينى، وكان أول العروض التى شاهدتها لجنة التحكيم ، أما مسرحية "أوسكار والسيدة الوردية" فقد عرضت على مسرح متروبول للمخرج بيشوى برسوم، وقبل بدء العرض حرصت إدارة المسرح على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، رغم وجود حشد جماهيرى لحضور العرض.



خرج المسرح وداخل المسرح الجميع ملتزم بالكمامة

والإجراءات بدأت قبل دخول المسرح فلم يسمح لأحد بالدخول دون ارتداء كمامة، وبعدها تبدأ إجراءات التعقيم وقياس درجة الحرارة، وصولا بالمقاعد، فقد حرصت إدارة المهرجان على الالتزام بوجود مقعد فارغ بين كل مقعدين لتكون سعة استيعاب المسرح بالنصف وأقل.