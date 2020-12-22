شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يكشف عن أغنية جديدة لمصطفى شوقى مع عزيز الشافعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج نصر محروس، عن طرح أغنية جديدة للفنان مصطفى شوقى، وصفها بـ"القنبلة"، خلال موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة، وفقا لما صرح به عبر حسابه الرسمى على تويتر، حيث نشر صورتين مع عزيز الشافعى ومصطفى شوقى، أتبعهما قائلا: "استنونا.. بنجهز لكم قنبلة جديدة للنجم مصطفى شوقى، مع حبيبى وأخويا الصغير والملحن والشاعر العبقرى عزيز الشافعى".



نصر ومصطفى وعزيز

وكان المنتج نصر محروس، قال مؤخرا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجهز حاليًا عددًا من الأغانى الجديدة لكل من المطرب مصطفى شوقى والمطربة سومة لطرحهما خلال موسم الكريسماس ورأس السنة الجديدة، معربا عن سعادته بنجاح أغنية "بياع كلام" للمطرب الشاب نبيل وحصولها على تريند فى أكثر من دولة عربية.



نصر وعزيز

يذكر أن المنتج نصر محروس قد طرح كليبا جديدا للمطرب نبيل بعنوان "بياع كلام"، من كلمات وألحان نبيل، وتوزيع جيزو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ووصلت نسبة مشاهدتها على قناته على اليوتيوب إلى 8 ملايين مشاهدة بعد طرحها منذ أيام قليلة.





يشار أن المطرب مصطفى شوقى، قدم آخر أغنياته "عرقسوسى"، وهى من إنتاج نصر محروس، حيث يراهن نصر محروس على الأغنية الجديدة التى يقدمها مصطفى شوقى، وأيضًا أغانى سومة التى سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

كما أحيا نصر محروس، أمس الاثنين، مرور 17 عاما على طرح ألبوم "قادر وتعملها" للنجم محمد محيى، الذى حقق نجاحا كبيرا، حين طرح الكليب الخاص عام 2003، وذلك خلال تعاون مع المنتج والمخرج نصر محروس الذى قام بإخراج الكليب، كما أنتج الألبوم آنذاك.

نصر محروس وبعد 17 عاما من طرح الكليب نشر صور من كواليس الأغنية التى حققت نجاحًا كبيرًا فى وقت سابق، عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام وكتب: "قادر وتعملها وتروح وتنسانى 2003".