شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لسيناريو الموسم الثانى من The Witcher تزامناً مع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الإثارة والخيال The Witcher، عن صورة جديدة من السيناريو الخاص بالموسم الثاني من العمل الدرامي الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه العام الماضي عبر شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات نتفليكس المنتجة للعمل الدرامى الشهير، صورة من الاسكريبت الخاص بالموسم الثاني، عبر موقع تويتر، تزامناً مع عملية التصوير التي بدأت منذ عدة أسابيع.

وتعرض نجم The Witcher إلى إصابة فى ساقه خلال تصوير أحد المشاهد فى الموسم الثانى من المسلسل وتقرر تعليق التصوير، وفقًا لما أكده مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال مصدر: "لقد توقف فجأة وكان من الواضح أنه يعانى من ألم شديد. ولم يتضح ما إذا كان جسم ما قد أصاب ساقه أو أنه نوع من إصابة حدثت فى أوتار الركبة أو العضلات.. لم يكن سيئًا بما يكفى أن أحتاج إلى سيارة إسعاف ولكنه أفسد جدول التصوير لأنه لا يستطيع المشى بشكل صحيح".