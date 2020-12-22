شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يشكر مذيعى الخليج 365 بعد مشاركتهم فى تحدى محسود للهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر لمذيعى تليفزيون الخليج 365 عقب مشاركتهم فى تحدى أغنية "محسود" الذى أطلقه الهضبة عمرو دياب قبل أيام وشارك فيه عشرات النجوم والفنانين.

ونشر المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يُظهر تفاعل مذيعى تليفزيون الخليج 365 مع تحدى أغنية محسود، وعلق قائلا: "أشكر كل منسوبين الخليج 365 انتو فى القلب".

يُذكر أن أغنية "محسود" من كلمات المستشار تركى آل الشيخ، ألحان خالد عز وتوزيع عادل حقى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" المقرر طرحه قريبا.



تركى آل الشيخ

كان الهضبة عمرو دياب قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطعا من الأغنية التى طرح البرومو الخاص بها مؤخرا، وعلق عليه قائلا: "‏غنّيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وجاءت كلمات الأغنية التى كتبها المستشار تركى آل الشيخ كالتالى:

محسود على عودك يا جميل

على دقة عود اتمايل ميل

بعد اللي انا دقته .. كله بيجي بوقته

قدامنا طول الليل مواويل ..

انا وانت بميت لمه .. مش محتاجين لمه

لما بشوفك بنسى انا مين

يا جمال قتال .. ده لا شافت عيني ولا جه ع البال

وعلى ده الحال .. وياك علطول .. مرتاح البال ..

العود ملفوف .. جنبك والاقيني عليك ليه ملهوف

متروحش بعيد .. مبسوطة العين .. بحلاوة الشوف