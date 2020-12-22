أول بوستر لفيلم "30 مارس" لأحمد الفيشاوي ودينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن بوستر فيلمه الجديد "30 مارس" والتي تشاركه بطولته النجمة دينا الشربيني. ونشر الفيشاوي أول بوستر لفيلم "30 مارس"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "قريبا بدور العرض السينمائي". فيلم "30 مارس" بطولة: أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، صبري فواز، محمد علي رزق، ندى موسى، أسماء أبو اليزيد، إنتاج دانا وديجيتال ستار، وتأليف حامد المدني وإخراج أحمد خالد موسى.

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