خاص.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن الحالة الصحية للكينج محمد منير مستقرة.

وأضاف "مرتضى"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفنان الكبير بحالة صحية جيدة مؤكدًا أنه يعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد باب الجمال المقرر طرحه قريبًا.

وكان محمد منير قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، دخل إثرها وحدة رعاية المخ والأعصاب بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

من ناحية أخرى، كان آخر ما طرحه الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس في بلادي"، عبر قناته على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبدالمحسن، وشارك منير في الكليب المذيعة نجوى إبراهيم.