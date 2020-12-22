"تابع" مسلسل "قيامة عثمان 39" الحلقة كاملة مدبلجة بالعربي عبر موقع قصة عشق وقناة ATV التركية

يبحث جماهير الوطن العربي عن أقوى المسلسلات تواجد على الشاشات الفضائية، مسلسل قيامة المؤسس عثمان الذي شغل الملايين من المتابعين، ومع عرض برومو الحلقة الجديدة مسلسل قيامة عثمان 39 عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تحقيق ملايين المشاهدات وقت عرضه على الفور، يتطلع الكثيرين لمعرفة تفاصيل أحداث المؤسس عثمان بالحلقة القادمة ويستكمل معرفة بقية الأحداث المشوقة والمثيرة.

ويعد مسلسل قيامة المؤسس عثمان من المسلسلات التاريخية التركية التي يتم عرضها في الوقت الحالي، وذلك لاستكمال أحداث مسلسل قيامة أرطغرل والتي تدور أحداثه حول حروب وصراعات القرن 13 وتأسيس الدولة العثمانيةـ، وخلال سطور المقال سوف نتعرف على موعد

مشاهدة قيامة عثمان 39 كاملة عبر القنوات الناقلة لها وترددها على النايل سات وياه سات.

قيامة عثمان 39

يترقب الملايين لحظة مشاهدة قيامة المؤسس عثمان 39 الحلقة الجديدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر عبر تردد قناة ATV التركية وسيتم عرض الحلقة مع تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم عرض المسلسل لمدة ساعتين، وعلى الفور من انتهاء الحلقة عبر القناة الرسمية سيتم نشرها عبر موقع قصة عشق مدبلج باللغة العربية.

أحداث المؤسس عثمان 39 والقنوات الناقلة

ونفيد أن مسلسل المؤسس عثمان يتم عرضه عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك كل يوم خميس من كل أسبوع على أن يتم عرضه بالعربي مع تمام الساعة الثامنة مساءا، وأهم الأحداث تتضمن محاولة اتفاق كل من أرسلان وعثمان على غيخاتو، ولكن الخط السئ يضع نيكولا أمام الأمر ويسمع الحديث بأكمله ويذهب لإخبار فلاتيوس، وأيضا سوف تكون نهاية بامسي على يد هازال بالسم.