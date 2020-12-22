عمل فني جديد يجمع بين نصر محروس وعزيز الشافعي ومصطفى شوقي

أفصح المنتج نصر محروس، عن طرح أغنية جديدة للفنان مصطفى شوقى، على هامش احتفالات الكريسماس ورأس السنة، حيث نشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالميا "تويتر".
وظهر "محروس" في الصور برفقة الملحن عزيز الشافعى والمطرب مصطفى شوقى، معلقا: "استنونا.. بنجهز لكم قنبلة جديدة للنجم مصطفى شوقى، مع حبيبى وأخويا الصغير والملحن والشاعر العبقرى عزيز الشافعى".
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يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى شوقى، أغنية "عرقسوسى"، وهى من إنتاج نصر محروس، حيث يراهن نصر محروس على الأغنية الجديدة التى يقدمها مصطفى شوقى، وأيضًا أغانى سومة التى سيطرحها خلال الفترة المقبلة.
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