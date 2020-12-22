خالد النبوي يبدأ تصوير أولى مشاهده في (أهل الكهف)

نشر النجم خالد النبوي صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات اشلهير "إنستجرام".

وعلق "النبوي" على الصورة، قائلاً:" أهل الكهف ٢٠٢١، فيلم أكشن عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم مع المؤلف الموهوب أيمن بهجت قمر والمخرج الكبير

عمرو عرفة، إنتاج وليد منصور، إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ".

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وفي نفس السياق، بدأ الفنان خالد النبوي تصوير أولى مشاهده من فيلمه الجديد "أهل الكهف"، المأخوذ عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



فيلم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.