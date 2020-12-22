صلاح عبد الله يودع عام 2020 على طريقتة الخاصة

علق الفنان الكبير صلاح عبد الله على إنتهاء العام الحالي 2020 بطريقته الخاصة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وكتب "عبد الله": "عشرين عشرين بتلم عزالها .. حترحل عنّا وبعد رحيلها .. فيه ناس حتدعي

عليها .. وناس حتدعيلها ".

ويشارك الفنان الكبير صلاح عبد الله في مسلسل "إسعاف يونس" من بطولة الفنان محمد أنور، والذي يعض عبر أحد المنصات الرقمية.

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب محمد أنور، كلاً من سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة،

منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.

مسلسل "إسعاف يونس" تدور أحداثه في إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب في الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع في غرام تلك الفتاة الجميلة التي يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجي ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.