كريم عبدالعزيز يعطل تصوير مشاهده في الاختيار ج2 (تفاصيل)

تعطل تصوير مشاهد النجم كريم عبد العزيز في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار ج2"، خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب حضوره مراسم دفن عمه على عبد العزيز، شقيق المخرج محمد عبدالعزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحادالنقابات الفنية.
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وجاء توقف مشاهد كريم عبد العزيز لتواجده في دفن عمه واستقباله العزاء، حيث لم تتوقف أسرة "الاختيار2" عن تصوير العمل،
وأعلن الفنان كريم عبدالعزيز وفاة عمه على عبد العزيز، ليلة أمس، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، بينما يعود لاستئناف الجزء الثاني من "الاختيار"، الذي سيُعرض في رمضان 2021، ويشاركه البطولة أحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج سينرجي وإخراج بيتر ميمي.
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