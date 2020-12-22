محمد رمضان يروج لجديده "حي"

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"الخليج 365" من بيروت: نشر الممثل المصري محمد رمضان مقطعاً مصوراً له عبر حسابه على الفيسبوك وهو يركب طائرة خاصة متجهاً إلى دبي، وفي الخلفية مقطع من أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "حي". والتي تقول بعض كلماتها: "يلا بينا نهز كتافنا.. حي.. هنمشي الكون على كيفنا.. حي.. محدش هيكتفنا".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أجلت يوم السبت الماضي، أولى جلسات نظر دعوة قضائية تطالب بشطب الفنان المصري، من نقابتي الممثلين والموسيقيين المصريين، على خلفية اتهامه بالتطبيع مع إسرائيليين.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة السبت الموافق 2 يناير المقبل للمرافعة.

وبخلاف الرغبة في شطب اسمه من نقابتي الممثلين والموسيقيين، فقد طالبت الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي هاني جاد أيضا بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل البلاد.

وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي، هاني جاد، أن "محمد رمضان تعمد بظهوره مع الممثل الإسرائيلي عومير أدام الإساءة للشعب المصري، ضاربا بذلك كافة الأعراف وشعور المصريين ومدى كراهيتهم للكيان الصهيوني".

ويخضع الفنان محمد رمضان، الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر واتهم بالتطبيع مع إسرائيل، للتحقيق من خلال لجنة مسئولة عن القضية تحت إشراف تحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية. وبحسب موقع "في الفن"، فإنه في حال استقرت اللجنة على إدانة الفنان بالتطبيع بشكل رسمي، ستصل عقوبته على أقل تقدير للوقف عن العمل التمثيل والفن بشكل عام لمدة سنة.