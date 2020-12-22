غال غادوت تبرر مساعيها لتجسيد شخصية كليوباترا

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"الخليج 365" من بيروت: دافعت الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت، عن مساعيها لتجسيد دور الملكة المصرية، كليوباترا، بعدما تعرضت لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى المنتقدون لغادوت أن الأولى بتجسيد شخصية كليوباترا ممثلة عربية أو أفريقية.

وقالت غال غادوت بطلة أفلام "واندر وومان" في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "قبل كل شيء إذا كنت تريد أن تكون صادقاً مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية".

وتابعت: "لقد كنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، ولم تكن موجودة، وكنت متحمسة جداً لتجسيد الشخصية".

واندلع الجدل في شهر أكتوبر 2020، بعدما أعلنت غال غادوت أنها ستشارك في بطولة فيلم عن كليوباترا وتشارك في إنتاجه، ووصفت الناقدة هانا فلينت من صحيفة "ذا غارديان" خطط غال غادوت بأنها "خطوة إلى الوراء لتمثيل هوليوود"، بينما قال المخرج ليكسي ألكسندر إنه يجب اختيار ممثلة سوداء البشرة للدور، واستشهد في ذلك بإعادة بناء وجه كليوباترا.

وتابعت غال غادوت في دفاعها عن نفسها أمام تلك الضجة المثار: "لدي أصدقاء من جميع أنحاء العالم، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو كاثوليك أو بوذيين أو يهود بالطبع... الناس بشر، ومعي أريد أن احتفل بإرث كليوباترا وتكريمها، هذه الأيقونة التاريخية المذهلة التي أحبها كثيرا".

قالت إن الآخرين مرحب بهم لصنع أفلامهم الخاصة. "كما تعلم ، يمكن لأي شخص صنع هذا الفيلم ويمكن لأي شخص المضي قدمًا والقيام بذلك. أنا متحمسة جدًا لأنني سأقوم بعمل فيلمي أيضًا."

كليوباترا - مقدونية أم مصرية؟

كانت كليوباترا ، المولودة في العاصمة المصرية القديمة الإسكندرية ، آخر حكام السلالة التي أسسها الجنرال المقدوني للإسكندر الأكبر بطليموس ، الذي حكم أحفاده مصر لمدة 300 عام.

لطالما كان يُعتقد أنهم كانوا من ذوي البشرة البيضاء بدرجة عالية من زواج الأقارب. ولكن هناك غموض حول هوية والدتها ، مما أدى إلى تكهنات بأن كليوباترا ربما كانت ذات تراث مختلط.

في عام 2008 ، قامت عالمة المصريات سالي آن أشتون من متحف فيتزويليام في كامبريدج بإنشاء إعادة بناء لوجهها من الصور الموجودة على القطع الأثرية القديمة. أظهر لها مختلطة العرق.

قالت الدكتورة أشتون لصحيفة ديلي ميل في ذلك الوقت: "ربما لم تكن فقط أوروبية بالكامل". "عليك أن تتذكر أن عائلتها كانت تعيش بالفعل في مصر لمدة 300 عام بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى السلطة".

في العام التالي ، اقترح فيلم وثائقي لقناة بي بي سي عن اكتشاف الهيكل العظمي المحتمل لأخت كليوباترا أرسينوي أنها ربما كانت من أصول مختلطة.

لكن في وقت سابق من هذا العام ، قالت كاثرين بارد ، أستاذة علم الآثار والدراسات الكلاسيكية في جامعة بوسطن ، لمجلة نيوزويك: "كانت كليوباترا السابعة بيضاء - من أصل مقدوني ، وكذلك جميع حكام بطليموس الذين عاشوا في مصر".

لعبت الملكة الشهيرة دور سلسلة من الممثلات البيض ، وأشهرهن إليزابيث تايلور في فيلم الميزانية الكبيرة لعام 1963.

يشار إلى أن أستاذة علم الآثار والدراسات الكلاسيكية في جامعة بوسطن، كاثرين بارد، صرحت لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أن "كليوباترا السابعة كانت بيضاء ومن أصل مقدوني، وكذلك جميع حكام بطليموس الذين عاشوا في مصر".

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