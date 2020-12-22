وفاة الممثل الفرنسي كلود براسور عن 84 عاما

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باريس: توفي الممثل الفرنسي كلود براسور الثلاثاء عن 84 عاما بعد مسيرة فنية طويلة أثرى فيها المكتبة السينمائية الفرنسية بحوالى مئة فيلم، على ما أفادت وكيلة أعماله وكالة فرانس برس.

وقالت إليزابيت تانر التي تترأس وكالة "تايم آرت" إن "كلود براسور توفي اليوم بسلام وهدوء محاطا بذويه. هو لم يذهب ضحية كوفيد. وسيوارى مع احترام القواعد الصحية المعمول بها وسيُدفن بجانب والده (الممثل بيار براسور) في مقبرة بير لاشيز في باريس".

وقد أثبت كلود براسور، وهو سليل عائلة فنية ووالد الممثل ألكسندر براسور، جدارة في أداء أدوار متنوعة، من الأفلام البوليسية إلى الأعمال الكوميدية، في السينما والتلفزيون والمسرح.

وظهر براسور في أعمال لكبار المخرجين في السينما الفرنسية بينهم جان-لوك غودار وكوستا-غافراس وفرنسوا تروفو.

ونال سنة 1977 جائزة سيزار، الموازية بأهميتها فرنسياً لجوائز الأوسكار أميركيا، عن فئة أفضل ممثل في دور ثانوي في فيلم "أن إيليفان سا ترومب إينورميمان"، ثم نال بعد ثلاث سنوات جائزة سيزار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "لا غير دي بوليس".

وتزخر مسيرته التمثيلية الممتدة على أكثر من ستة عقود بما يزيد على مئة وعشرة أفلام، لكنه سيبقى بلا شك محفورا في الذاكرة السينمائية الفرنسية عبر دوره كوالد الممثلة صوفي مارسو في فيلم "لا بوم" الشهير في الثمانينات.

وقد استمر في الظهور على الشاشة في السنوات الأخيرة وصولا إلى سلسلة أفلام "كامبينغ" بأجزائها الثلاثة في العقد الأول من القرن الحالي.