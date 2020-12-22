محيي إسماعيل "تريند" بسبب حلقته مع إسعاد يونس.. تعرف على أبرز تصريحاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الفنان محيي إسماعيل تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات من عرض حلقته مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة".

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات محي إسماعيل التي جعلته يتصدر الـ تريند:

- تحدث محي إسماعيل عن سبب رفضه مشاركة الزعيم عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، الذي عُرض عام 2017، وقال: "أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة وعمري ما عملت أفلام درجة تانية واجتهدت كتير أوي، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليا العمل مع عادل أمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمنى الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بيا وطلع كان بيتكرم فى تونس".

- في السياق ذاته، تحدث محي عن الأعمال الفنية التي تعرض عليه قائلًا: "اتعرضت عليا أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول اللي عايزني يجيبني في السينما مش مسلسلات وفلسفتي في الحياة خلي اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".

كما تطرق محي إسماعيل عن روتينه اليومي مؤكدًا إنه يتناول فور استيقاظه صباحا "فص ثوم على الريق"، ثم يقضي وقتا على المشاية الرياضية، ومنها إلى كرسي المساج، ثم المطبخ: "أنا يومي ملكي، أنا أمتلك كل الأيام، وده اختياري، إلا إذا القدر كان له كلمة أخرى".

وتحدث محي خلال اللقاء عن علاقته بالنوم مؤكدًا إنه يحبه كثيرًا وإنه راحة للأعصاب والجسم: "أقسم بالله العظيم أنا قعدت 7 أيام نايم والنهاردة صاحي عشان أجيلك".



- وعن لقب "القيصر"، قال محي إنه لم يطلق عليه لأنه جسد شخصية يوليوس قيصر، بل جاء من البرلمان الكندي، وجامعة كونكورديا، وشباب مصر، لأنه لم ينطق في كل أفلامه وأعماله كلمة واحدة تخدش الحس البشري.

- وعن تصدره التريند سابقًا بسبب عبارة "إيه تاني"، قال أن الجملة خرجت بالصدفة أثناء حوار تلقى فيه سؤالا بطريقة خاطئة، وإن مشكلته الآن، بعد ظهور موجة شغف الشباب بما يقوله، هي أن معظم من في السيارات ينزلون من سياراتهم لالتقاط الصور معه، بعد أن كان الحب في السابق حبا من بعيد.

- ونفى محيي إسماعيل أن تكون لديه شعرة من الجنون، إلا إذا كان المقصود الجنون الفني، الذي يوجد لدى جميع العباقرة، وفرق في هذا بين الجنون الفني والخروج عن النص، لأن "الذي يخرج عن النص يُقص".

ودعا محيي إسماعيل الناس إلى العودة إلى الحميمية والتسامح والحب

وأوضح محيي إسماعيل: "أكلت قواقع في فرنسا وكان عازمني عليها فاروق حسني، وأكلت ضفادع وبعد ما أكلتها قولتلهم دي عصافير بس كانت مقرمشة وحلوة، وأغرب حاجة كلتها كانت بيض بالعجوة".

- كما تحدث "إسماعيل"، عن علاقته بالعالم الكبير الراحل أحمد زويل قائلًا: ""في بنسلفانيا كان لقائي مع العالم الراحل أحمد زويل، وحكى لي قصة حياته وكفاحه وفجأة قالى أنا أعرفك من 45 سنة ويشرفني نروح مطعم ونأكل سويا، وقال لي إنت بسيط وعفوي جدًا، وهو اللي دفع الحساب لأنه كان مشبرق وأنا كنت مضروب في السوق ومكنش معايا فلوس، وحكم عليا أنى بسيط جدًا وفي نفس اللحظة كان يقرأ روايتي "المخبول".

- وعن شعاره في الحياة، قال: "ساعات بصحى من النوم عندي برنامج مهم جدًا فأقوم مأجله لأني على مدار 50 عاما لم أؤجل عمل اليوم إلى الغد، وما بعد سن الـ60 من حقي إنقاذ جهازي المناعي وأكون إنسانا هادي ومخطط، وبقول إنت وراك إيه وأشد البطانية وأنام".