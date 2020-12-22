أبرزهم ياسين والسعدني.. ٦ إصدارات جديدة للمكرمين بالمهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يصدر المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل 6 إصدارات يكرم بها نجوم المسرح المصري.

ويحمل كتاب عن الراحل محمود ياسين اسم " محمود ياسين فارس المسرح المصري" تأليف محمد قناوي ، وكتاب آخر عن صلاح السعدني يحمل اسم " صلاح السعدني ابن الحلم واليقظة " كتبه أحمد خميس .

أما الشاعر والمخرج نجيب سرور له إصدار بعنوان " نجيب سرور فارس الميثولوجيا " إعداد الدكتور أشرف الصبان ، واختار أحمد محمد الشريف عنوان " المنتصر بالله ..ضحكة سعيدة " للكتاب الذي يتناول فيه حياته وأهم أعماله .

أما النجمة سهير المرشدي فقد اختار لها الدكتور مصطفي عبدالحميد عنوان " سهير المرشدي أيقونة المسرح المصري " ، وآخر الإصدارات كان كتاب عن الفنان عباس أحمد يتناول منجزه المسرحي وتجاربه المتعددة كتبه بعنوان "عباس أحمد راهب المسرح المصري" كتبه دكتور أحمد يوسف عزت .

بالإضافة لهذه الإصدارات الـ 6 هناك إصدار سابع وهو " دليل المهرجان " أعدته ماجدة عبدالعليم المنسق العام للمهرجان ، وفي الطريق إصدار ثامن للمحور الفكري ( 150 سنة مسرح ) وشهادات كبار المسرحيين يعده جرجس شكري .

الدورة الثالثة عشر تقام فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.