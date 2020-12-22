محمد سامي يجيب: هل مسلسل "لؤلؤ" مأخوذ عن قصة حياة شيرين عبد الوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المخرج محمد سامي، عن رأيه في مسلسل "لؤلؤ" أولى بطولات زوجته الفنانة مي عمر التليفزيونية.

وقال سامي، في تصريحات لبرنامج "TheInsiderAr" على تليفزيون دبي: "لؤلؤ مسلسل حلو جدا، مسلسل مختلف وطريقته مختلفة وحكيه مختلف، مسلسل كل الناس عملت فيه مجهود من الأبطال والصناع".

أضاف: "المسلسل لم يُعرض بعد، ولكني أبشر الجمهور أنه أمام مسلسل جيد جدا، ومصنوع بشكل مميز للغاية".

وحول ما أثير عن أن مسلسل "لؤلؤ" مأخوذ عن قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب؛ قال سامي: "أنا مش هرد على الكلام ده، لأن دايما في ناس بتحب تتكلم وخلاص وتقول حاجات غلط، محدش من اللي كتب كده اتفرج على المسلسل أو قرأ السيناريو عشان يعرف هو متاخد عن قصة مين، كل دي تكهنات وحاجات مش صحيحة".

مسلسل لؤلؤ إخراج محمد عبد السلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، ويُعرض بدايةً من يوم 27 ديسمبر الجاري على قنوات ON TV - ON Drama - MBC 1، ومنصتي Shahid، وWatchit.

مسلسل "لؤلؤ" أولى بطولات مي عمر الدرامية المطلقة، ويتكون من 40 حلقة، ويشاركها بطولته النجوم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، ملك أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وهدير عبد الناصر وغيرهم.