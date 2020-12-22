محمد قماح يعلن إصابة والدته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن المطرب الشاب محمد قماح، اليوم، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد. وكتب محمد قماح، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أي توصيات لمستشفى كورونا، أمي أصيبت بكورونا الرجاء المساعدة". ومن ناحية أخرى طرح المطرب محمد قماح أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، لاقت نجاحًا كبيرا.

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