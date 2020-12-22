صور| مي عمر تروج لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة مي عمر لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، المقرر عرضه 27 ديسمبر الجاري، على شاشة "On tv".

ونشرت مي صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"لؤلؤ، 27 ديسمبر أول يوم عرض مسلسل لؤلؤ، إن شاء الله".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".