- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
روجت الفنانة مي عمر لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، المقرر عرضه 27 ديسمبر الجاري، على شاشة "On tv".
ونشرت مي صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"لؤلؤ، 27 ديسمبر أول يوم عرض مسلسل لؤلؤ، إن شاء الله".
مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".
كانت هذه تفاصيل خبر صور| مي عمر تروج لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.