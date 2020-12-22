كايلي جينر المتصدرة لقائمة المشاهير الأعلى أجراً في 2020 تتعرض لهجوم غاضب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 08:21 مساءً - كايلي جينر ،عارضة الأزياء ونجمة الواقع وصاحبة العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة لمستحضرات التجميل التي قاربت أن تصبح أول مليارديرة في عائلة كارداشيان تعرضت لهجوم غريب خلال تسوقها لعيد الميلاد،فماذا حدث معها؟ وكيف نجت من هذا الموقف المحرج؟



ناشطي حقوق الحيوان يحاصرون كايلي جينر



بحسب موقع "تي إم زي" ،تعرضت نجمة الواقع وعارضة الأزياء وصاحبة علامة مستحضرات تجميل شهيرة كايلي جينر البالغة من العمر"23 عاماً" "الأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان" لهجوم يوم السبت من عدد من ناشطي حقوق الحيوان أثناء خروجها من أحد المتاجر في منطقة "بيفرلي هيلز" الراقية بولاية كاليفورنيا الأمريكية،حيث كانت تتسوق فيه لعطلة عيد الميلاد.

كايلي جينر



التفاصيل وسر الهجوم

ويرجع سبب الهجوم على جينر هو تواجدها في محل متخصص في بيع الفراء الطبيعي.

وبينما كانت كايلي جينر الأخت الصغرى غير الشقيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تغادر المحل، فوجئت بمحاصرة نشطاء حقوق الحيوان لسيارتها في موقف السيارات، وبدؤوا في الصراخ عليها بمكبرات الصوت،وبعضهم يصورها بهواتفهم النقالة، وقالوا لها: "عار عليك، أنت وحش"، و"سلخ الحيوانات على قيد الحياة".

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سائق كايلي جينر ينجح بإخراجها من بين الناشطين

واستطاع سائق كايلي جينر الخاص أن يخرج كايلي جينر من حشد نشطاء حقوق الحيوان بصعوبة، بينما نجح أحد حراسها الشخصيين في إبعاد أحد المتظاهرين من مسار السيارة،والخروج من المكان بأسرع وقت ممكن.

معطف فرو ثعلب يسبب لكايلي الإنتقادات والهجوم

وسبق لكايلي جينر أن تعرضت لانتقادات بسبب ارتدائها للفراء، لا سيما العام الماضي عندما كانت ترتدي معطف جلد وهو معطف مصنوع من فرو الثعلب.

كايلي جينر وشقيقتها كيم كارداشيان



شرط المهاجمين لوقف تعرضهم لكايلي جينر

وسيستمر الناشطون حسب قول بعضهم لموقع "تي إم زي"، في التعرض لكايلي جينر "23 عاما" وانتقادها حتى تلبي شرطهم،بأن تعلن تخليها عن ارتداء الفراء مستقبلاً.

وتمنى المسؤولون في منظمة "بيتا" المناهضة لارتداء فراء الحيوان الطبيعي من كايلي جينر الإنضمام لأفراد عائلتها الآخرين وبالأخص: شقيقتها الكبرى كيم كارداشيان ،وتعلن تخليها عن ارتداء الفراء الطبيعي،وإعلان ارتداءها الفراء الصناعي عوضاً عنه ،حيث تقول منظمة "بيتا" : " لا يوجد شيء أكثر بشاعة من سرقة جلد شخص آخر".

يشار إلى أن نجمة تلفزيون كايلي جينر ،تصدرت مؤخراً قائمة مجلة "فوربس " السنوية لأعلى المشاهير أجراً لعام 2020 ،حيث كانت المرأة الوحيدة التي تحتل المركز الأول في هذه القائمة السنوية بمكسب بلغ 590 مليون دولار العام الماضي،

وحصلت كايلي جينر على هذا المبلغ بعد بيع 51 بالمئة من أسهم شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل ،وحصلت على 540 مليون دولار قبل خصم الضرائب منها.

وتفوقت بهذا الرقم على زوج شقيقتها مغني الراب الأمريكي كانيي ويست ،حيث فاقته أجراً بعام واحد بأكثر من 420 مليون دولار،حيث وصل مكسبه في عام 2019 الماضي 170 مليون فقط جراء صفقة أبرمها مع علامة أحذية شهيرة تستغل بموجبها حذاء أطلقه كانيي ويست ويحقق منه عائدات مالية عالية سنوياً.

ويقال إن ثروة كايلي جينر وشقيقاتها الأخريات بمن فيهن: كيم كارداشيان تفوق الميار دولار بكثير،وهي أول إمرأة من عائلة كارداشيان مرشحة لتحقيق أول مليار في عائلتها لتصبح أول مليارديرة من عائلة كارداشيان.