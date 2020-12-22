تايلور سويفت تحقق رقماً قياسياً جديداً بألبومها التاسع Evermore

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 08:21 مساءً - تواصل المغنية الأمريكية الشابة تايلور سويفت تقدمها الفني في بورصة الأغاني بثقة محققة رقماً قياسياً جديداً بمبيعات أغانيها الجديدة برغم أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم.

بحسب وسائل الإعلام،حققت المغنية الأمريكية العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر"31 عاماً" رقما قياسيا جديدا بعد أن حصد ألبومها الجديد التاسع Evermore نحو مليون نسخة من المبيعات.

ويعد هذا الألبوم الإصدار الثامن على التوالي الذي يحقق هذا الرقم القياسي في المبيعات.

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واحتفظ ألبومها الثامن "فولكلور" بمكانته كأفضل مبيعات العام 2020، وكان جرى إصداره قبل 4 أشهر ونصف فقط،وتصدر لفترة قائمة "بيلبورد " للألبومات في آب- أغسطس 2020 الماضي،وبعده بفترة قصيرة نسبياً أصدرت تايلور سويفت ألبومها التاسع "إيفرمور" في شهر ديسمبر 2020 الجاري الذي يحقق مبيعات قياسية جداً عبر الأنترنت.

ولغاية 18 ديسمبر- كانون الأول الجاري لم تصل إسطوانة "إيفرمور" المتاجر التقليدية،ويتوقع له مبيعات قوية في نهاية العام ومطلع العام 2021.

يشار إلى أن ألبوم "إيفرمور" لتايلور سويفت تصدر أيضاً المركز الأول في قائمة " بيلبورد 200" للألبومات الغنائية لعام 2020.



أول مغنية إمرأة

ووفقاً لموقع "بيلبورد" ،تايلور سويفت أول إمرأة يتم وضع اثنين من ألبوماتها هما : "فولكلور" و"إيفرمور" في قائمة "بيلبورد 200" للألبومات في عام 2020،ما يعتبر إنجازاً فنياً فريداً من نوعه.