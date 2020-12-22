ديما الحايك تنضم لأسرة فيلم "الشنطة"

انضمت الفنانة السورية ديما الحايك لأبطال فيلم "الشنطة" والذي من المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة القادمة.

اقرأ .. بيومي فؤاد وشيرين وشريف الدسوقي يبدأون تصوير "الشنطة"

ومن المقرر أن ينطلق التصوير بين القاهرة ودبي خلال الأيا المقبلة، وينتمي فيلم "الشنطة" لنوعية أفلام الأكشن الكوميدي، من تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد

وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

وفي نفس السياق، كان قد أعرب الفنان تامر عبد المنعم مؤلف فيلم "الشنطة" عن سعادته بمشاركة مجموعة العمل والمخرج أحمد البدري، حيث قال:

"الشنطة" سيكون مفاجأة للجمهور؛ لأنه ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن الكوميدي وهذه النوعية من الأفلام تعجب الجمهور.

وأضاف "عبدالمنعم" بدأنا التحضير للفيلم منذ فترة وجيزة وسنبدأ التصوير منتصف الشهر الجاري على أن يعرض خلال إجازة نصف العام وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي.

يذكر أن، الفنانة السورية ديما الحايك يعرض لها حاليًا مسلسل "ميراث" على قناة ام بي سي وهي من الفنانات اللاتي لهن صدي وباع طويل في الدراما السورية.