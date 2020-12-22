الارشيف / فن ومشاهير

ديما الحايك تنضم لأسرة فيلم "الشنطة"

0 نشر
0 تبليغ

انضمت الفنانة السورية ديما الحايك لأبطال فيلم "الشنطة" والذي من المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة القادمة.

 

اقرأ .. بيومي فؤاد وشيرين وشريف الدسوقي يبدأون تصوير "الشنطة"

 

ومن المقرر أن ينطلق التصوير بين القاهرة ودبي خلال الأيا المقبلة، وينتمي فيلم "الشنطة" لنوعية أفلام الأكشن الكوميدي، من تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد

وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

 

فيلم الشنطة

وفي نفس السياق، كان قد أعرب الفنان تامر عبد المنعم مؤلف فيلم "الشنطة" عن سعادته بمشاركة مجموعة العمل والمخرج أحمد البدري، حيث قال:

"الشنطة" سيكون مفاجأة للجمهور؛ لأنه ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن الكوميدي وهذه النوعية من الأفلام تعجب الجمهور.

 

وأضاف "عبدالمنعم" بدأنا التحضير للفيلم منذ فترة وجيزة وسنبدأ التصوير منتصف الشهر الجاري على أن يعرض خلال إجازة نصف العام وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي. 

 

يذكر  أن، الفنانة السورية ديما الحايك يعرض لها حاليًا مسلسل "ميراث" على قناة ام بي سي وهي من الفنانات اللاتي لهن صدي وباع طويل في الدراما السورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا