سينما الزمن الجميل .. غزل البنات

عندما تتأمل تاريخ السينما المصرية تتوقف كثيراً عند فيلم «غزل البنات» إنتاج 1949 بطولة نجيب الريحانى وليلى مراد وأنور وجدى ويوسف وهبى وسليمان نجيب وعبدالوارث عسر، وشارك موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى هذا الفيلم بأغنيته الرائعة «عاشق الروح». الفيلم إخراج أنور وجدى، هذا الفيلم بدأت فكرته فى أسانسير عمارة الإيموبيليا عندما قابل الريحانى، ليلى مراد، وقال لها يا بنتى نفسى أمثل معاكى، وعلى الفور بدأ الموهوب أنور وجدى

الإعداد للفيلم الذى ضم العمالقة بشكل لم يسبق له مثيل.

جميع مشاهد الفيلم كانت عبارة عن لوحات فنية خالدة، فيلم جمع بين الكوميديا والرومانسية والتضحية. من ينسى عبارة يوسف وهبى الشهيرة «ما الدنيا إلا مسرح كبير» وصوت ليلى مراد الملائكى عندما غنت «الحب جميل» و«ماليش أمل» و«اتمخترى يا خيل» فى منظر طبيعى خلاب.

يبقى المشهد التاريخى فى هذا

الفيلم دموع الريحانى الحقيقية عندما غنى عبدالوهاب «عاشق الروح»، خاصة فى مقطع «كل ده وأنت مش دارى يا ناسينى وأنا جنبك حاولت كتير أشكى وقرب شكوتى منك لقيتك فى السماء عالى وأنا فى الأرض مش طايلك حضنت الشكوى فى قلبى وفطمت روحى».

وشاء القدر أن يرحل الريحانى قبل نهاية تصوير الفيلم فى يونيو 1949، ويضع أنور وجدى مشهد النهاية بعبقريته الفائقة.

عندما تشاهد هذا الفيلم تشعر بعظمة السينما المصرية فى الزمن الماضى، كيف كانت وكيف أصبحت وكيف اجتمعت هذه الكوكبة فى عمل سينمائى يُدرس. رحم الله زمن السينما الجميل.