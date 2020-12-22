«روبى» برّه المنهج.. وتدخل «شلة ليبون» مع «السقا وعز»

حالة من الانتعاشة الفنية تعيشها النجمة روبى، حيثُ أعلنت مؤخراً مشاركتها فى بطولة فيلم «شلة ليبون» بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد عز، وهو الفيلم المأخوذ عن الرواية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم للكاتب هشام الخشن.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين منهم ماجد الكدوانى، ومنة شلبى، وغادة عادل، إخراج ساندرا نشأت.

وحددت المخرجة ساندرا نشأت موعداً نهائياً لانطلاق تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، وهو فى نهاية شهر يناير المقبل. وذلك بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، وانتهاء التعاقد مع باقى فريق العمل.

وفى سياق آخر، تواصل روبى تصوير أحداث فيلمها الجديد «بره

المنهج» والذى تجسد من خلاله شخصية معلمة تربية موسيقية فى إحدى المدارس، تتصدى لقضية التنمر ضد أحد تلاميذها.

يشاركها فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى وأحمد أمين وأسماء أبوزيد، وإخراج عمر سلامة، وتأليف خالد دياب.

كما تقوم حاليًا بتصوير دورها داخل أحداث فيلم «السقوط فى حلم سوسن» الذى توقف لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

«السقوط فى حلم سوسن» فيلم كوميدى يناقش قضية طمع أحد الشباب لحل أزمته المالية عن طريق زواجه من فتاة من عصر سابق ما يخلق

العديد من المواقف الكوميدية. من إخراج أحمد الجندى، وقصة أيمن وتار، وبطولة عمرو عبدالجليل وأحمد فهمى وبيومى فؤاد.

كما انتهت روبى، مؤخرًا من تصوير أحداث فيلم «كيرة والجن»، والذى تجسد فيه شخصية زوجة أحمد عبدالحى كيرة.

فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، وهى قصص واقعية تجسد مقاومة المصريين للاحتلال الانجليزى خلال ثورة 1919 ولمدة خمس سنوات. بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب وبعض الفنانين الأجانب، والفيلم إخراج مروان حامد.

من ناحية أخرى لم تتضح معالم وخطة تصوير روبى لمسلسلها الرمضانى الجديد «بدر البدور» الذى أعلنت عنه خلال الفترة الماضية، وحتى الأن لم يتم اختيار مخرج للعمل، كما تواصل الكاتبة مريم نعوم فى كتابة الحلقات، وتدور أحداثه فى فترة الأربعينات من القرن الماضى.