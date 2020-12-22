تعرف على أبطال المسلسل الرمضاني "بين السما والأرض"



أفصح السيناريست إسلام حافظ عن النجوم المشاركين في مسلسل "بين السما والأرض"، والذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "إسلام": "أحمد بدير، سوسن بدر، هاني سلامة، غادة عادل، محمد ثروت، يسرى اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، والبقية تأتي .. بين السماء

والأرض، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل".

ويضع فريق عمل مسلسل "بين السما والأرض" اللمسات الأخيرة من التحضيرات الأولي، للبدء في تصويره خلال الأسابيع المقبل، والذي من المقرر عرضه خلال موسم الدراما الرمضاني المقبل.

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"هاني سلامه"

مسلسل "بين السما والأرض" مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، شارك في بطولته هند رستم، وعبدالسلام النابلسي، وعبدالمنعم إبراهيم، ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف.

يذكر أن، أخر أعمال النجم هانى سلامة مسلسل "قمر هادى"، للمخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ، وشارك في بطولته كل من يسرا اللوزى، وداليا مصطفى وحمزة العيلى ومحمد علاء، ومريم حسن وآخرون انتاج سينرجى.