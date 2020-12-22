هاني شاكر لـ نجوى كرم: كل الشكر على المعايدة الرقيقة

إحتفل أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر بعيد ميلاده أمس الموافق 21 من ديسمبر .

اقرأ .. شمس الأغنية نجوى كرم تطرح معذور قلبي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن من جميع أنحاء الوطن العربي على تقديم المعايدة لأمير الغناء في عيد ميلاده، وأبرزهم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": إن شاء الله بتمرق كل سنين

العمر وتبقى مثل أعلى بقلبك وأخلاقك وفنك ينعاد عليك".

ورد عليها أمير الغناء، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام":" كل الشكر والتقدير لحبيبتي الفنانة الكبيرة نجوى كرم على المعايدة الرقيقة، ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد ".

وفي سياق آخر، تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لطرح أحدث أغنياتها على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل

إسم "معذور قلبي"، وتحمل طابعًا إيقاعيًا شعبيًا، وتتنوع مشاهد الكليب بين الغناء على المسرح، وبين وجود نجوى بين السيارات مع الراقصين.

اقرأ ايضاً .. مفاجأة من العيار الثقيل .. انتهاء تسجيل دويتو هاني شاكر وأحمد سعد قربيا

أغنية "معذور قلبي" من كلمات ​عامر لاوند​، ألحان وتوزيع موسيقي ​علي حسون​، تحت إدارة المخرج اللبناني ​وليد ناصيف​، ومن إنتاج شركة "روتانا".

كما تحيي النجمة اللبنانية نجوى كرم حفل رأس السنة الجديدة في دبي بمشاركة نجم الأغنية ماجد المهندس، وذلك في يناير 2021، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، المقام فعالياته في الإمارات.