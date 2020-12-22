هكذا حسمت أنغام الجدل حول إصابتها بكورونا

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت المطربة أنغام، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على قناة mbc مصر، عن أنها لم تُصَب بفيروس كورونا كما تردّد خلال الأيام الماضية، بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض، مشيرةً إلى أن الأخيرة تسكن في مدينة 6 أكتوبر، أما هي فتقيم في منطقة الشروق.

وأوضحت أنغام أنها لا تختلط بمديرة أعمالها راندا هذه الفترة، وموجودة في المنزل حالياً، لافتة إلى أن من الطبيعي أن تتقيّد كلٌ منهما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأضافت: “لم أقابل راندا وزوجها منذ فترة طويلة، فأنا لا أفارق منزلي منذ مدة، ولم أخضع لأي اختبارات أو تحاليل للكشف عن إصابتي لأني لم أكن مخالطة لهما”، وتابعت: “أتمنى لهما الشفاء، فهما يتحسّنان الآن”.

في جانب آخر، تستعد أنغام لحفلها المقبل في الإمارات، والذي ستحييه في مدينة الشارقة على مسرح مدرج خورفكان، على أنغام المايسترو هاني فرحات، بمناسبة رأس السنة الميلادية. وستقدّم أنغام في الحفل لأول مرة على المسرح أغانى ألبوم “مزح” بعد نجاحه الكبير، ومنها؛ “مزح”، “غريب”، “ألف أسف”، “لا تستغرب”، “لايقين”، «”دور”، “اسمك حبيبي”، “أناني”، “أكتب لك تعهد”، “عمري معاك”، “ياريتك فاهمني”، و”حالة خاصة جدا”.