الموت يفجع كريم عبد العزيز بأقرب الناس والدفن في إنكلترا

متابعة بتجــــــــــرد: فجع الموت الفنان المصري كريم عبد العزيز بوفاة عمه، علي عبد العزيز، شقيق المخرجين الكبيرين محمد عبد العزيز والد كريم، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، منشوراً قال فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عمّي الأستاذ علي عبد العزيز.. ربنا يسكنه فسيح جناته ويغفر له .. نسألكم الدعاء والفاتحة”.

وأعلنت أسرة الراحل أنه سوف يُدفن في إنكلترا حيث توفي، نظراً لصعوبة نقل الجثمان عبر الطيران في ظل أزمة كورونا، ولم يتم تحديد ما إذا كان سيُقام عزاء أم لا.

في جانب آخر، يواصل النجم المصري تصوير مشاهده في مسلسل “الاختيار2” داخل المجمع الطبي في منطقة التجمع الخامس، ويستمر التصوير لمدة ثلاثة أيام ينتقل بعدها كريم الى ديكور منزله لاستكمال تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث العمل. كما يواصل كريم تصوير مشاهده في فيلم “كيرة والجن”، مع النجم أحمد عز، ويشاركهما في البطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم هند صبري وروبي.