رامي صبري يلغي كل حفلات رأس السنة لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــرد: بعد قرار وزارة السياحة إلغاء كل احتفالات الميلاد ورأس السنة بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، أعلن النجم رامي صبري إلغاء كل حفلاته لرأس السنة، وكتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على “إنستغرام” :”تم إلغاء حفلات رأس السنة”.

يُذكر أن رامي كان يستعد لإحياء حفلين غنائيين ليلة الخميس في 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، والحفل الأول كان من المقرر إقامته في أحد الفنادق الكبرى في مدينة نصر، والثاني في أحد الفنادق الفخمة في منطقة الزمالك، وذلك ضمن الحفلات التي سيحييها نجوم الغناء احتفالاً بليلة رأس السنة.

ويتعاون رامي مع الشاعر محمد عاطف، في أغنية “سينغل” جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهي من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، بلون جديد ومختلف عن أعمال رامي السابقة.

من ناحية أخرى، طرح رامي أخيراً عبر قناته في “يوتيوب” فيديو كليب أغنية “خطيرة”، وتم تصويره في أفراح عدة كان قد غنّى فيها، وحقق الكليب نِسب مشاهدة عالية، والأغنية من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي.