حلمي بكر بأقوى سخرية من صلح هاني شاكر وحمو بيكا

متابعة بتجــــــــــرد: سخر الموسيقار حلمي بكر، من قبول الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اعتذار مؤدي المهرجانات حمو بيكا، والتنازل عن القضايا المُقدمة ضده، بقوله: “مبروك.. بكرة هيخلفوا أغاني صغيرة”.

وقال إنه لم يستبعد اقتحام حمو بيكا، مقر نقابة الموسيقيين، مجددًا، حال وقوع أي أزمة بينه وبين أعضاء مجلس النقابة، متابعاً: “الحالة الغنائية في مصر صارت دون المستوى، ولن تقوم لها قائمة مرة أخرى”.

وأضاف في تصريحات صحافية: “الأمر مبقاش غناء دلوقتي.. هو بقت ضحك وباتون ساليه.. مين يقول إيفيه ويضحك الناس أكثر.. الضحك على الدقون هيبقى للركب”، مؤكدًا أن تصالح هاني شاكر مع حمو بيكا، ستظهر تداعياته في المستقبل القريب، بشكل يضر حال الغناء.

وكان نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، قد صرح بأن بيكا، اعتدى على أعضاء نقابة الموسيقيين بالقول، وهدد بالاعتداء عليهم، ما دفع الشئون القانونية، لاتخاذ موقف قانوني للدفاع عن هيبة القانون، لأنه لا يجب أن يتعدى أحد على النقابة، وصدر حكم ضده بالحبس سنتين، وغرامة 100 ألف جنيه، متابعا “مش هيهون عليا يتحبس لمصلحته الشخصية، ومصلحة أسرته، وهو لسه متجوز جديد، واتفقت مع الشئون القانونية، للتنازل عن القضية، وعفا الله عما سلف، وده درس له ولغيره، وكل واحد يفكر مليون مرة قبل الاعتداء على النقابة، أو يتكلم بكلام مش محترم على النقابة وأعضاء مجلسها”.