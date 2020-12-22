دينا تهاجم زينة بقوة بعد تصريحاتها حول حضور المهرجانات: “لا أفهمها”

متابعة بتجـــــــــــرد: علّقت الفنانة الاستعراضية دينا، التي تُعد من أكثر الفنانات حرصاً على حضور المهرجانات السينمائية، على تصريحات زينة التي أدلت بها على هامش حضورها مهرجان الأفضل بقولها: “أعتقد أن زينة لا تستوعب معنى كلامها، لأن فساتين النجمات جزء لا يتجزأ من المهرجانات المصرية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن المهرجانات لا يجب حصرها في حفلَي الافتتاح والختام فحسب، لأن القيمة الحقيقية تكون في فعاليات المهرجان نفسه”. وأضافت: “زينة محتاجة تفهم إن المهرجان مش فستان، هي ممكن متجيش حفل الافتتاح بما إنها متضايقة تكون فستان، بس ممكن تحضر الفعاليات لأنها هتستفيد كتير منها، ولو حضرت مرة مش هتبطل تروح مهرجانات”. وتابعت: “نرى أفلاماً دولية في مختلف المسابقات، ونحن نشاهد بأعين الفنانين وليس الجمهور العادي، حيث نستفيد ونكتسب خبرات في أثناء المشاهدة، وبعيدا عن هذه الجزئية، فالمهرجانات فرصة للتلاقي والتعارف بين الثقافات المختلفة”.

وكشفت دينا عن حضور ما يُشبه “الكورس” للعالم الراحل أحمد زويل، في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ إذ أكدت استفادتها من هذه الجلسة التي حضرتها رغبةً منها في اكتساب المزيد من الخبرات.

وكانت زينة قد صرحت على هامش تكريمها في مهرجان الأفضل قائلةً: “أنا ليا قيمة.. أنا مش فستان”، والذي جاء في معرض ردّها على أسباب تغيّبها عن حضور المهرجانات السينمائية في مصر، وبالأخص مهرجانَي القاهرة والجونة السينمائيين في دوراتهما الأخيرة، إذ أكدت أن حضورها لأي مهرجان سينمائي مرتبط بتكريمها أو اختيارها لتكريم زميل أو زميلة لها، أو مشاركتها في إحدى لجان التحكيم.

وفي سياق مختلف، أعلنت دينا انتهاءها من تصوير دورها في مسلسل “سكن البنات”، الذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة، المعروض حالياً، ويشاركها البطولة كلٌ من وفاء عامر، وآيتن عامر، ومنة فضالي، ومحمد نجاتي، ومنذر رياحنة، وشيما الحاج، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.