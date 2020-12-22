شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث وجيسون ديرولو يزوران طفلا مصابا بالسرطان.. تعرف على هديتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى ويل سميث والمغنى الشهير جيسون ديرولو مفاجأة أحد الأطفال المصابين بالسرطان، وهى ليست المرة الأولى التى يزور فيها النجمان معجبيهم من المرضى، وذلك بهدف تشجيعهم ورفع روحهم المعنوية. وتبرع ويل سميث وجيسون ديرولو بجهاز "PlayStation 5" الذى تمنى "Aiden Yielding" البالغ من العمر 14 عاما اقتناءه، والذى يخضع حاليا للعلاج من السرطان.

سميث وديرولوا يزورا طفل للسرطان وحسب موقع "سكرين رانت" طرحت شركة Sony أحدث وحدة للألعاب "PlayStation 5" للعالم الشهر الماضى، وواصلت بالفعل تحطيم الأرقام القياسية للمبيعات. وأشار ويل سميث إلى أن أيدن ييلدنج البالغ من العمر 14 عاما مصاب بسرطان الدم، وبسبب إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا، فإن والده غير قادر على حضور مواعيد العلاج الكيميائى، بينما لجأ الأب لطريقة أخرى بسيطة وسهلة لرفع الروح المعنوية لابنه، وهى ارتداء الملابس ذات الألوان الزاهية ويظل الأب يرقص بطريقة مضحة للطفل أثناء تلقيه العلاج وذلك لكى يرسم ابتسامة على وجه إيدين.

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