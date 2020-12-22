شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للمسرح" يصدر 6 كتب لتكريم ياسين والسعدنى والمرشدى والمنتصر بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصدر المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل 6 إصدارات يكرم بها نجوم المسرح المصري مثل الراحل محمود ياسين من خلال كتاب يحمل عنوان " محمود ياسين فارس المسرح المصري" تأليف محمد قناوي، وكتاب آخرعن صلاح السعدني حمل عنوان " صلاح السعدني ابن الحلم واليقظة " كتبه أحمد خميس .



اصدارات المهرجان

الشاعر والمخرج نجيب سرور له أيضا إصدار بعنوان " نجيب سرور فارس الميثولوجيا " اعداد الدكتور اشرف الصبان ، واختار أحمد محمد الشريف عنوان " المنتصر بالله ..ضحكة سعيدة " للكاتب الذي يتناول فيه حياته وأهم أعماله .



اصدارات المهرجان

أما النجمة سهير المرشدي فقد اختار لها الدكتور مصطفي عبدالحميد عنوان " سهير المرشدي أيقونة المسرح المصري " ، وآخر الإصدارات كان كتاب عن الفنان عباس أحمد يتناول منجزه المسرحي وتجاربه المتعددة صدر بعنوان "عباس أحمد راهب المسرح المصري" كتبه د. أحمد يوسف عزت .



كتاب محمود ياسين

بالإضافة لهذه الإصدارات الـ 6 هناك إصدار سابع وهو " دليل المهرجان " أعدته ماجدة عبدالعليم المنسق العام للمهرجان ، وفي الطريق إصدار ثامن يحوي المحور الفكري ( 150 سنة مسرح ) وشهادات كبار المسرحيين يعده جرجس شكري .



صلاح السعدني

الدورة الثالثة عشر تقام فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.