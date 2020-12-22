شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لحنان مطاوع وسهير المرشدى أثناء تكريمها من القومى للمسرح .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة حنان مطاوع، متابعيها وجمهورها صورتين مع والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، حيث كرم المهرجان القومى للمسرح الفنانة سهير المرشدى، فى دورته الثالثة عشر، حيث قالت إنها سعيدة جدا بتكريمها ووجهت الشكر لإدارة المهرجان، مضيفة: "كنت أتمنى أن أكرم وفى يدى اليمنى محمود ياسين والأخري صلاح السعدنى".



حنان مطاوع ووالدتها الفنانة سهير المرشدي

وظهرت المرشدي متأثرة برحيل الفنان محمود ياسين، كما دعت للفنان صلاح السعدني بالشفاء وقد تسلم تكريمه نجله الفنان أحمد صلاح السعدنى، وتفاعل مع الصورتين مجموعة من النجوم، حيث قالت رانيا محمود ياسين، "ربنا يحفظها ويبارك في عمرها بحبك اوي يا سوسو"، وقالت غادة عبد الرازق، "مليون مبروك"، فيما قالت رشا مهدى، "بحبكم"



سهير المرشدي وحنان مطاوع

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان يوسف اسماعيل والفنانة سهير المرشدي بحضور رئيس المهرحان الفنان القدير اسماعيل مختار ، كما كرم كل من الفنان الراحل المنتصر بالله والفنان عباس أحمد.

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.